Ольссона отключили от ИВЛ. Реабилитация экс-игрока «Арсенала» и «Краснодара» займет несколько месяцев

В феврале 28-летний Ольссон попал в больницу после того, как потерял сознание у себя дома. Сообщалось, что у бывшего игрока «Краснодара» выявлено множество небольших тромбов по обеим сторонам мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах.