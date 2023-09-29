Курсант летного училища совершил экстренную посадку в поле под Оренбургом

В Оренбургской области курсант Бугурусланского летного училища экстренно посадил учебный одномоторный самолет Diamond DA40 в кукурузном поле из-за полного отказа двигателя, сообщает Telegram-канал Mash 28 сентября.
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