У Светки не было родителей, только одна бабушка. Вернее родители-то были, как же без них, но когда девочке было два года - разбились на машине.
Светка
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У Светки не было родителей, только одна бабушка. Вернее родители-то были, как же без них, но когда девочке было два года - разбились на машине.
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