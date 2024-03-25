Обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл» Фаридуни 23 февраля опубликовал фото из Стамбула

23 февраля 2024 года гражданин Таджикистана Фаридуни Шамсидин, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в участии в террористическом акте в подмосковном Красногорске, опубликовал фотографии из Стамбула (Турция) в своем аккаунте в социальной сети.