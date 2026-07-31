В Орловскую область возвращается знойное лето

В Орловской области подошла к концу череда дождливых прохладных дней. Впереди орловцев ждёт длительный период настоящего летнего зноя, который иногда может прерываться грозовыми дождями, не влияющими глобально на температуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии