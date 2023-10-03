В 2023 году SpaceX доставит на орбиту 1600 тонн полезной нагрузки – в 4 раза больше, чем весь остальной мир. Так считает Илон Маск

Илон Маск обозначил превосходство своей компании SpaceX в пусковых услугах. Он заявил в Twitter (X), что SpaceX в текущем году выведет на орбиту в 4 раза больше полезной нагрузки, чем компании всего остального мира.
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