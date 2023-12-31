Пациентов Бобруйской центральной больницы поздравили с Новым годом.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич, а также члены профсоюзного комитета поздравили пациентов Бобруйской центральной больницы и вручили им подарки.
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