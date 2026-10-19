Судан: Ранее в тот же день четыре мирных жителя были убиты после ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) по районам Бурри и Насер в Хартуме, недалеко от международного аэропорта Хартума (KRT/HSSS).
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