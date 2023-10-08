ХАМАС заявил о высадке своих бойцов в районе Ашкелона и боях в городе

Движение ХАМАС заявило об успешной высадке своих сил в районе Ашкелона на юго-западе Израиля. По сообщению ХАМАС, бригады военного крыла ХАМАС захватили несколько районов города, нанеся противнику существенные потери.
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