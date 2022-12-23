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Пиняев о том, закончена ли его история с «МЮ»: «Наверное, нет. Посмотрим»

Сергей Пиняев оценил вероятность своего перехода в «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбек «Крыльев Советов» проходил стажировки в английском клубе.

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