Причем уже в базовой версии у него 8 ГБ оперативной памяти Coolpad открыла предзаказы на смартфон COOL X Wide, который преподносится производителем как первый широкоформатный смартфон на Android (хотя Huawei Pura X View с дисплеем аналогичного формата продается уже больше месяца).
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