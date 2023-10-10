О чем фейк Россия помогла боевикам движения ХАМАС оружием и обучила их навыкам, которые применяются на СВО, пишут украинские телеграм-каналы.
Фейк: Россия помогла боевикам движения ХАМАС
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
А надо бы помочь. Израиль украм помогает.
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3 н.
Артур Будаев
а укра продаёт оружие тому же ХАМАСу
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3 н.
Владимир Алтайцев
А почему мы должны были стесняться этого? Что в этом преступного? Запад десятками миллиардов помогает нацистам Украины. И уж никак не его дело указывать кому и чем мы помогаем.
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3 н.
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