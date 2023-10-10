Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фейк: Россия помогла боевикам движения ХАМАС

Фейк: Россия помогла боевикам движения ХАМАС

О чем фейк Россия помогла боевикам движения ХАМАС оружием и обучила их навыкам, которые применяются на СВО, пишут украинские телеграм-каналы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
А надо бы помочь. Израиль украм помогает.
Ответить
3 н.
Артур Будаев
а укра продаёт оружие тому же ХАМАСу
Ответить
3 н.
Владимир Алтайцев
А  почему  мы  должны  были стесняться  этого? Что в этом преступного? Запад  десятками миллиардов  помогает нацистам Украины. И уж никак не его дело указывать кому и чем мы помогаем.
Ответить
3 н.

Картина дня

наверх