Гендиректор JPMorgan Chase предупредил об угрозе стагфляции в США

Экономическому будущему США угрожает худший сценарий, чем рецессия — стагфляция. заявил 14 сентября гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон на Совете институциональный инвесторов в Нью-Йорке, 14 сентября сообщает Fox News.
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