Глава МИД КНР обсудил по телефону с госсекретарем США палестино-израильский конфликт и китайско-американские отношения

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, обсудив палестино-израильский конфликт и китайско-американские отношения.
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