Патрик Беверли – о 7-м матче «Санз» – «Мэвс»: «Ставлю на Луку»

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли в интервью ESPN спрогнозировал победителя седьмого матча серии второго раунда плей-офф «Санз» – «Мэверикс».

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