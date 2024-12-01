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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев забил 1-й гол за фарм «Питтсбурга» в АХЛ, у Мурашова – 2-я победа в двух матчах. Тринеев отличился за «Херши»

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Уилкс-Бэрри» и «Херши» (5:4), который является фарм-клубом «Вашингтона».

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