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Спички - не игрушка

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"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

Премьер Венгрии продолжает "отжигать". Глава МИД этой страны Петер Сийярто не зря предупредил "европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе".

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