Радиостанция «Судного дня» передала 12 загадочных сообщений 24 апреля

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 12 новых сообщений за день.Двенадцать загадочных сообщений появились в эфире радиостанции УВБ-76, которую ещё называют радиостанцией «Судного дня» и «Жужжалкой».
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