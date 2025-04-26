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Закон, порядок, государство

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Кадеты пожарно-спасательного профиля приняли участие в Параде кадетских классов в Волгограде

Кадеты пожарно-спасательного профиля приняли участие в Параде кадетских классов в Волгограде

В городе-герое Волгограде на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялся Парад кадетских классов в честь 80-й годовщины Великой Победы.

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