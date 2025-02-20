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Русские войска эвакуируют тела ВСУ из освобождённого Свердликово

Русские войска эвакуируют тела ВСУ из освобождённого Свердликово

Русские войска эвакуируют оставленные тела солдат ВСУ из недавно освобождённого села Свердликово в Курской области.

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