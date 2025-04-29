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Каманцев: «Гафин назвал судейство в матче «Динамо» — «Зенит» «юбилейным»? Его право»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о работе арбитров в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

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