Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о работе арбитров в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).