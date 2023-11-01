Немецкий бизнесмен назвал Украину «черной дырой» для западных денег

Запад тратит оружие и средства на Украине впустую, так как российская армия в любой момент может победить украинские войска, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X, 1 ноября пишет Российская газета.
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