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Немецкий бизнесмен назвал Украину «черной дырой» для западных денег

Немецкий бизнесмен назвал Украину «черной дырой» для западных денег

Запад тратит оружие и средства на Украине впустую, так как российская армия в любой момент может победить украинские войска, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X, 1 ноября пишет Российская газета.

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