Запад тратит оружие и средства на Украине впустую, так как российская армия в любой момент может победить украинские войска, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X, 1 ноября пишет Российская газета.