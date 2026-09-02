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Tаганский суд Москвы оштрафовал Телеграм, Pinterest, Apple и Google более чем на 33 млн рублей

Tаганский суд Москвы оштрафовал Телеграм, Pinterest, Apple и Google более чем на 33 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Телеграм на 11,4 млн за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ.

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