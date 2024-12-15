В Тверской филармонии прозвучит симфоническая сказка «Щелкунчик»

В Тверской филармонии 21 декабря прозвучит симфоническая сказка «Щелкунчик» . Музыку из легендарного балета Петра Ильича Чайковского исполнит Симфонический оркестр Тверской филармонии под управлением дирижера Ивана Власова.
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