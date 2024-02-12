ФСБ пришла с обысками в Росавиацию

Страна и люди

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконной продажи 59 самолетов за границу Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.