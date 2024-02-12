Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ пришла с обысками в Росавиацию

ФСБ пришла с обысками в Росавиацию

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконной продажи 59 самолетов за границу Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

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Комментарии
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Владимир Аверков
хохлы там окопались....все эти нерадьки и кристины....чистить надо....и,желательно ДО ТОГО,а не после...
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