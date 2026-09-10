Густой туман в Екатеринбурге: самолеты ушли на запасные аэродромы

В небе над Екатеринбургом этим утром разворачивались самолеты. Город накрыл густой туман. И хотя сам аэропорт Кольцово был готов принять рейсы, пилоты из Петербурга, Новосибирска и Калининграда приняли решение не садиться по приборам и ушли на запасные площадки.
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