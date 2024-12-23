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Трамп пригрозил Панаме за отказ отдать во владение США «панамский канал»

Трамп пригрозил Панаме за отказ отдать во владение США «панамский канал»

Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social пригрозил Панаме за отказ отдать во владение США «панамский канал».

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