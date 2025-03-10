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Отец Даку: «Меня нисколько не расстраивает поведение сына, если бы не удаление, он мог сделать хет-трик»

Отец Даку: «Меня нисколько не расстраивает поведение сына, если бы не удаление, он мог сделать хет-трик»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал поведение сына после его удаления в матче со «Спартаком» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

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