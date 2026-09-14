🌳 Вторую очередь благоустройства Милютинского парка в Ялте планируют начать в 2027 году Начальник департамента строительства и благоустройства администрации Ялты Илья Турчиненко сообщил «Крым 24», что на проведение работ по второму этапу восстановления парка будут выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов.