Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Мемфис» заключил двусторонний контракт с 18-летним Джи Джи Джексоном

«Мемфис» объявил о подписании двустороннего контракта с тяжелым форвардом Джи Джи Джексоном (18 лет, 206 см).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх