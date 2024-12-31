На электросетях Ленобласти из-за сильного ветра произошло 40 аварий

Бригады «Россетей» работают над ликвидацией последствий разгула стихии. Бушевавший в минувший понедельник в Петербурге и Ленинградской области штормовой ветер привел к массовым авариям на электросетях региона.
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