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Депутат ГД Милонов объяснил выгоду США и Турции в распространении терроризма в Ливии

Депутат ГД Милонов объяснил выгоду США и Турции в распространении терроризма в Ливии

Лидера радикально исламистской группировки RADA Абд аль-Рауфа Карру и главу Госсовета Ливии Халеда аль-Мишри можно считать полноценными террористами из-за их активного пособничества боевикам ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

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