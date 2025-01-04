🏆В спортзале гимназии продолжается битва за медали Футбольные баталии проходят среди команд: "Дилетанты", "Бузулук", "НСХК", "Перевозинка", "Киквидзе", "ДЮСШ", "Бочары".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏆В спортзале гимназии продолжается битва за медали Футбольные баталии проходят среди команд: "Дилетанты", "Бузулук", "НСХК", "Перевозинка", "Киквидзе", "ДЮСШ", "Бочары".