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Царьград

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РВ: В порту Одессы уничтожены корабли-шпионы и морской штаб

РВ: В порту Одессы уничтожены корабли-шпионы и морской штаб

Два ракетных удара нанесены по порту Одессы.На днях в одесском порту двумя точными ракетными ударами уничтожены корабли-шпионы, ангар с безэкипажными катерами (БЭКами) и здание морского оперативного штаба.

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