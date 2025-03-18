Путин требует прекращения поставок оружия Украине в обмен на перемирие

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. На встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин выдвинул условие для приостановки боевых действий в виде полного прекращения поставок оружия Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии