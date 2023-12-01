Хамзаев предложил признать нарушением видеоблогинг за рулем

Необходимо признать правонарушением видеоблогинг за рулем. Такое обращение направил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в обращении к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.