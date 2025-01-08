С начала весны почти на 2 месяца в Краснодаре полностью закроют движение транспорта на Московской

С начала весны почти на 2 месяца в Краснодаре полностью закроют движение транспорта на МосковскойС 8 марта по 30 апреля 2025 года в Краснодаре полностью закроют автомобильное движение по улице Московской.
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