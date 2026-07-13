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Сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ в Кривом Роге

Сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ в Кривом Роге

РЕН ТВ Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали священника канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) иерея Романа Нагорняка в Кривом Роге, 13 июля сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

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