Сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ в Кривом Роге

РЕН ТВ Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали священника канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) иерея Романа Нагорняка в Кривом Роге, 13 июля сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
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