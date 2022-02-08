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Меню дня: Путин угостил Макрона ухой из пяти видов рыбы, осетриной и олениной

Меню дня: Путин угостил Макрона ухой из пяти видов рыбы, осетриной и олениной

Успех сложных переговоров часто определяется мастерством повара и необычным меню. В кремле решили удивить французского президента интересным меню, в котором нашлось место ухе из пяти видов рыб, моченым яблокам с лангустином, осетрине и оленине.

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