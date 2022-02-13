Депутат Верховной рады предположил, что Россия и НАТО тайно договорились о разделе Украины

Депутат Верховной рады Украины, зампредседателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дмитрий Дубинский в своём официальном Telegram-канале поделился своими размышлениями на тему «российской агрессии».
Депутат Верховной рады Украины, зампредседателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дмитрий Дубинский в своём официальном Telegram-канале поделился своими размышлениями на тему «российской агрессии».
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