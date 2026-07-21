Прием сотрудника на работу в 2026 году: порядок оформления для кадровика и бухгалтера

Прием работника требует соблюдения установленных правил и сроков. В инструкции экспертами Scloud собраны основные этапы оформления в 2026 году – от получения документов до уведомления государственных органов.
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