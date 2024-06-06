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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Краснодара» Тубич о Галицком: «Всегда была задача играть красиво, через пас. Если побеждать не зрелищно, у него возникли бы вопросы»

Сербский защитник играл за «Краснодар» с 2011 по 2014 год.  – Расскажите о первом знакомстве с Сергеем Галицким.

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