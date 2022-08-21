Уже «набежало» почти 30 млрд. евро выплат немецким государством газовым компаниям Германии

И опять же это только оценка — не окончательная цифра — выплат от государства. Которые уже состоялись, состоятся в ближайшее время и которые уже рассматриваются как следующие необходимые для поддержания на плаву немецких энергетических компаний.
И опять же это только оценка — не окончательная цифра — выплат от государства. Которые уже состоялись, состоятся в ближайшее время и которые уже рассматриваются как следующие необходимые для поддержания на плаву немецких энергетических компаний.
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