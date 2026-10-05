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Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание

Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание

Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.

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