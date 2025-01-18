Римский раввин обвинил папу в «избирательном возмущении» по поводу Газы

Христианско-еврейский диалог пал жертвой войны, развязанной нападением радикального исламского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, заявил главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи 16 января на встрече в Папском Латеранском университете в Риме.
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