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Царьград

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Угнетённый таджик покоряет русское ТВ. Чей заказ?

Угнетённый таджик покоряет русское ТВ. Чей заказ?

На федеральном телеканале вышло очередное шоу, однако на этот раз оно посвящено весьма неожиданной теме.

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Комментарии
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Андрей
тех, кто запустил эту х....ю на СТС
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