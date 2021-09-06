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Картины художника XIX века, репродукции которых в наши дни стали играми-пазлами: Рафаэлло Сорби

Картины художника XIX века, репродукции которых в наши дни стали играми-пазлами: Рафаэлло Сорби

В этой публикации представлена восхитительная галерея работ итальянского мастера живописи Рафаэлло Сорби, умевшего настолько виртуозно и динамично создавать жанровые многофигурные композиции, что каждое его полотно является сродни целому рассказу.

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Vera Dobryagina
Интересные работы замечательного мастера живописи. Спасибо!
Светлана Митленко
Я в общем-то люблю жанровые картины. По ним точнее ощущается и эпоха и тонкости того мироустройства
Vera Dobryagina
А у Рафаэлло Сорби в картинах много человеческих фигур прорисовано, что само по себе достаточно трудоёмкий процесс, костюмы, детали быта, жилища - это большое мастерство. Многие художники, обладая превосходной техникой изображения, часто избегали рисовать людей в жанровых сценах, потому что не каждому удавалось точно остановить мгновение...

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