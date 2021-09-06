Картины художника XIX века, репродукции которых в наши дни стали играми-пазлами: Рафаэлло Сорби

В этой публикации представлена восхитительная галерея работ итальянского мастера живописи Рафаэлло Сорби, умевшего настолько виртуозно и динамично создавать жанровые многофигурные композиции, что каждое его полотно является сродни целому рассказу.
В этой публикации представлена восхитительная галерея работ итальянского мастера живописи Рафаэлло Сорби, умевшего настолько виртуозно и динамично создавать жанровые многофигурные композиции, что каждое его полотно является сродни целому рассказу.
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