Отмена военного положения, выборы, аудит. В Западных СМИ обсуждают новый мирный план для Украины

На Западе написали свой «мирный план» для Украины и озвучили его через СМИ Владимиру Зеленскому. План состоит из трех пунктов: аудит американских средств, выделенных на войну и закупки вооружений, остановка в январе боевых действий c отменой военного положения, ну и выборы президента в мае 2025 года.