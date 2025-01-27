Юрий Башмет дал совет SHAMAN

+ A — Юрий Башмет посоветовал SHAMAN не забывать о вкусе Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет прокомментировал инициативу включения в школьную программу по музыке творчества популярных артистов России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова.
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