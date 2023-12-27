Как составить полезное новогоднее меню: советы от шеф-поваров в пространстве Москвы на выставке «Россия»

С приближением новогодних праздников встает вопрос: как составить вкусное и здоровое праздничное меню? Ответ на этот насущный вопрос готовы дать именитые шеф-повара, которые станут гостями пространства Москвы на выставке «Россия».
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